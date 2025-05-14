Путина разозлила подмена кубанского вина импортным контрафактом

Президент России Владимир Путин в ходе встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» указал на проблему контрафактных товаров, в частности, в системе онлайн-торговли.

«Дело в том, что контрафакт, он тоже приобретает такие сложные формы, там еще разобраться нужно. Вот он производит эти матрасы и кровати, но он знает, что это он производит, а кто-то привозит, свинчивает», — отметил Путин.

Президент России провел параллели с винодельческой отраслью. «Это так же, как у нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое кубанское вино?» — сказал российский лидер.

Путин поручил замглавы администрации президента Максиму Орешкину при оформлении поручений учесть тему контрафакта в системе онлайн-торговли.

«Чтобы это просто в воздухе не повисло, не улетело никуда, чтобы это было в поле нашего внимания, в поле внимания правительства и налоговой службы, ну и, соответственно, и с участием бизнеса самого», — указал Путин.