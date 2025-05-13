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Рассчитаны сроки распада Вселенной

Источник:
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
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Астрономы рассчитали сроки наступления «конца Вселенной», под которым подразумевается полный распад последних звезд. Результаты исследования опубликовал журнал Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Процесс формирования новых звезд на финальном этапе существования Вселенной «замрет», а срок жизни последних светил будет напрямую связан с продолжительностью термоядерного синтеза в их ядрах.

Так, крупные звезды раздуваются в красных гигантов и взрываются сверхновыми, в результате чего образуются нейтронные звезды или черные дыры. Подобные объекты также не могут существовать вечно — из-за излучения Хокинга они постепенно теряют массу.

Проведенные расчеты показали, что для полного исчезновения черной дыре и нейтронной звезде требуется одинаковое время — около квадриллиона лет (это 10 в 67-й степени). Их смогут пережить только белые карлики.

Они тоже представляют собой сжавшиеся ядра «умерших» звезд, которые из-за недостатка массы сжались примерно до размеров планеты без взрыва. Излучение Хокинга уничтожит такие объекты за сентиллион лет (10 в 78-й степени). Именно это число — срок «конца света» для Вселенной.

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Наука #Космос #Наука
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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

Qprovessional

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