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Правила подачи онлайн-обращений в МВД ужесточат

Источник:
Sibnet.ru
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Правила подачи обращений в МВД через интернет изменятся в России, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Согласно новым правилам, направить обращение в ведомство можно будет только после процедуры идентификация заявителя с использованием подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуг».

Помимо этого, для обратной связи нужно указать адрес электронной почты с российским доменом. Это означает, что в обращениях нельзя использовать почту, зарегистрированную в сервисе Google.

Соответствующие изменения вступят в силу с 23 мая 2025 года, уточнила Волк.

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