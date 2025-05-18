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Кто похоронен на самом большом кладбище на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Самое большое в мире кладбище — Вади ас-Салам («Долина мира»)
Самое большое в мире кладбище — Вади ас-Салам («Долина мира»)
Фото: Mohammad Reza Jofar / CC BY 4.0

Самым большим в мире считается кладбище Вади ас-Салам («Долина мира»), расположенное в священном для мусульман-шиитов иракском городе Эн-Наджаф. Оно существует 1,4 тысячи лет и на нем захоронено порядка 8 миллионов человек.

Вади ас-Салам с высоты птичьего полета напоминает огромный восточный город. И, действительно, это не обычное кладбище, а настоящий некрополь — город мертвых. Он существует уже 1,4 тысячи лет. Его площадь — более 11 квадратных километров. И здесь захоронено порядка 8 миллионов шиитов.

Шииты — одно из двух основных течений ислама. Они особо почитают Али ибн Абу Талиба — двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда, четвертого халифа-правителя мусульман. Он был коварно убит врагами в 661 году. Захоронили Али в 150 километрах от Багдада. Вскоре вокруг его святилища вырос город Эн-Наджаф и кладбище Вади ас-Салам.

Кладбище Вади ас-Салам представляет собой замысловатый лабиринт узких проходо
Кладбище Вади ас-Салам представляет собой замысловатый лабиринт узких проходов
Фото: Hamid Vakili

Найти последнее земное пристанище в «Долине мира» — особая честь для шиитов. На кладбище хоронят не только жителей Ирака, но и представителей шиитских общин из других стран. Это и объясняет размеры некрополя. 

Вади ас-Салам до сих пор является действующим кладбищем. Могилы тут копают очень близко друг к другу. Некрополь представляет собой замысловатый лабиринт узких проходов, разрезанный несколькими автомобильными дорогами.

В 2010 году кладбище Вади ас-Салам стало объектом всемирного достояния и сейчас находится под охраной ЮНЕСКО.

Русские за рубежом: самые известные кладбища
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Жизнь #Интересно #История
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