Премьер Индии отметил важность российских С-400

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном, заявил премьер-министр Индии Наренда Моди.

«Отечественные системы, такие как Akash, были дополнительно усилены такими передовыми платформами, как С-400. Надежная оборона стала определяющей чертой индийской идентичности», — цитирует политика India Today.

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти комплексов С-400 в 2018 году. Сумма соглашения составила 5,4 миллиарда долларов, поставки начались в 2021 году. Комплексы в настоящее время несут службу вдоль границы с Китаем и Пакистаном.

Маршал авиации в отставке Санджива Капура ранее сообщил, что Индия использовала С-400 при отражении ответных воздушных атак Пакистана, которые начались после 7 мая, когда Индия объявила об операции «Синдур» с нанесением ударов по пакистанской территории.

С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения и способен поражать любые аэродинамические цели на расстоянии до 400 километров, а также баллистические цели на дальности до 60 километров.