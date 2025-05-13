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Премьер Индии отметил важность российских С-400

Источник:
Sibnet.ru
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном, заявил премьер-министр Индии Наренда Моди.

«Отечественные системы, такие как Akash, были дополнительно усилены такими передовыми платформами, как С-400. Надежная оборона стала определяющей чертой индийской идентичности», — цитирует политика India Today.

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти комплексов С-400 в 2018 году. Сумма соглашения составила 5,4 миллиарда долларов, поставки начались в 2021 году. Комплексы в настоящее время несут службу вдоль границы с Китаем и Пакистаном.

Маршал авиации в отставке Санджива Капура ранее сообщил, что Индия использовала С-400 при отражении ответных воздушных атак Пакистана, которые начались после 7 мая, когда Индия объявила об операции «Синдур» с нанесением ударов по пакистанской территории.

С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения и способен поражать любые аэродинамические цели на расстоянии до 400 километров, а также баллистические цели на дальности до 60 километров.

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Политика #Мир #Оружие
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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

Qprovessional

Дайте сразу все, чтоб через день не печатать новости

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.