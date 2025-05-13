Танцы робота Tesla Optimus попали на видео

Глава Tesla Илон Маск опубликовал в соцсети X видео, на котором человекоподобный робот Optimus исполняет изящный танец.

Маск уточнил, что на видео — модель второго поколения, представленного в декабре 2023 года. Танцором робота сделали с помощью классического машинного обучения методом подкрепления.

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Крепления, который заметны на ролике, никак не влияют на подвижность робота. Они не удерживают машину, а лишь защищают от потенциального падения, после которого Optimus мог получить повреждения.

Ранее предприниматель показал робота Optimus Gen 2, который умеет танцевать и помогает на кухне. Он также анонсировал на конец 2026 года отправку одного из роботов Optimus на Марс.