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Танцы робота Tesla Optimus попали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Tesla Илон Маск опубликовал в соцсети X видео, на котором человекоподобный робот Optimus исполняет изящный танец.

Маск уточнил, что на видео — модель второго поколения, представленного в декабре 2023 года. Танцором робота сделали с помощью классического машинного обучения методом подкрепления.

Крепления, который заметны на ролике, никак не влияют на подвижность робота. Они не удерживают машину, а лишь защищают от потенциального падения, после которого Optimus мог получить повреждения.

Ранее предприниматель показал робота Optimus Gen 2, который умеет танцевать и помогает на кухне. Он также анонсировал на конец 2026 года отправку одного из роботов Optimus на Марс.

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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

Qprovessional

Дайте сразу все, чтоб через день не печатать новости

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.