Кто может выйти на пенсию досрочно

Россияне с большим стажем работы и некоторые другие категории граждан могут выйти на пенсию досрочно, рассказал профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов.

Выйти на пенсию на два года раньше установленного срока могут мужчины со страховым стажем 42 года (но не ранее достижения возраста 60 лет) и женщины со стажем 37 лет (но не ранее 55 лет).

«Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую, также могут выйти на пенсию на два года раньше», — сказал Сафонов в интервью «Прайм».

Досрочный выход на пенсию также предусмотрен для многодетных матерей. В частности, родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения возраста восьми лет могут выйти на пенсию в 50 лет. Четверых детей — в 56, трех — в 57. При этом должно быть не менее 15 лет страхового стажа, а величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не ниже 30.

Право на досрочный выход на пенсию также есть у работников с вредными и тяжелыми условиями труда. К примеру, раньше на пенсию могут выйти металлурги, бортпроводники, шахтеры. Работники с вредными и тяжелыми условиями должны достичь определенного возраста, иметь необходимый стаж и не менее 30 ИПК.

Кроме того, раньше установленного срока на пенсию могут выйти те, кто работает на Крайнем Севере, добавил эксперт.