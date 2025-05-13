Депардье признали виновным по обвинению в домогательствах

Французский актер Жерар Депардье получил 18 месяцев лишения свободы условно по обвинению в сексуальных домогательствах.

Парижский суд во вторник, 13 мая, признал 76-летнего Депардье виновным в сексуализированном насилии над двумя женщинами, поддержав позицию прокуратуры, и назначил ему 18 месяцев лишения свободы условно, сообщают Associated Press и BFMTV.

Обвинения против Депардье выдвинули 54-летняя художница-декоратор и 34-летняя помощница режиссера, работавшие с актером на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Настоящие имена женщин не разглашались, они участвуют в процессе под именами Амели и Сара.

По словам Амели, однажды кинозвезда зажал ее между ног, трогал живот и ягодицы, сопровождая действия непристойными комментариями. Сара обвинила актера в том, что он несколько раз прикасался к ее ягодицам и груди.

Сам Депардье на оглашении вердикта не присутствовал. Свою вину он не признавал и объяснял поведение «русской натурой». «Да, я вульгарный, грубый, похабный, но я уважаю людей. Я не получаю удовольствие от унижений или прикосновений, мне это не нравится», — цитировало Депардье BFMTV.