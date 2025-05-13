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Зеленский заявил, что переговоры будет вести только с Путиным

Источник:
«Страна»
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Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле не желает встречаться ни с кем, кроме российского лидера Владимир Путина, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк

Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с Путиным, с другими россиянами встреч не будет, приводит издание «Страна» слова советник главы офиса президента Украины. По его словам, только президент России может принимать серьезные решения.

Подоляк отметил, что Украина готова изменить указ о запрете переговоров с Путиным, если он приедет на переговоры в Стамбул.

Ранее политолог Сергей Марков заявлял, что Кремль может выдвинуть ряд условий для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, среди которых может быть обещание США вывести диалог сторон в конструктивное русло.

Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле. Это предложение поддержал президент США Дональд Трамп.

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