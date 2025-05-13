Доказано наличие ауры у человека

Канадские ученые из Университета Калгари обнаружили, что каждый человек испускает невидимое невооруженным глазом свечение. Зафиксировать «ауру» удалось с помощью высокочувствительных камер.

Свечение — результат естественных биохимических процессов. Когда клетки вырабатывают энергию, они выделяют небольшое количество света в виде фотонов. Данный процесс происходит в митохондриях, говорится в статье исследователей, опубликованной Newscientist.

В этих клеточных структурах организм расщепляет сахара с помощью кислорода через окислительный метаболизм. Чтобы подтвердить эффект, ученые провели эксперименты с мышами.

Они поместили подопытных животных в темную среду с контролируемой температурой. Цифровые камеры делали снимки с часовой выдержкой — сначала при жизни животного, затем после его смерти.

Первый снимок показал фотоны, исходящие от разных частей тела мыши, при этом максимальная концентрация наблюдалась над органами, головой и лапами. На втором снимке, сделанном после смерти, фотонное излучение исчезло.

Обнаруженный эффект открывает новые возможности в медицинской диагностике. Анализируя, какие ткани излучают избыточный или недостаточный свет, медики в перспективе смогут оценивать здоровье пациента неинвазивным способом.