Уиткофф раскрыл главные темы переговоров России и Украины

Отказ Киева властей от территорий, использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и доступа Украины к Днепру и Черному морю станут главными темами предстоящих переговоров, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану», — сказал Уиткофф в интервью изданию Breitbart News.

Основные спорные вопросы касаются пяти регионов. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Есть разница между линией фронта и административными границами, отметил спецпосланник. США сейчас ведут неформальные о том, как будет оцениваться ситуация, добавил он.

«Мы хотим вести переговоры напрямую, но сейчас обсуждаем, на что согласна Россия в некоторых этих регионах. Согласится ли она отступить за определенные административные границы? То же касается украинцев», — уточнил Уиткофф.

По его словам, запорожская атомная электростанция — важная часть этих дискуссий, «поскольку она своего рода драгоценность». «Хотя она закрыта, нам нужно ее перезапустить, так как она обеспечивает электроэнергией ряд городов. Это ключевые вопросы. Как Украина сможет получить доступ к воде и вывести свои товары на рынок?» — заключил Уиткофф.

Ранее президент России Владимир Путин предложил киевским властям возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.