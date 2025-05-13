Каннский кинофестиваль запретил «обнаженку» на красной дорожке

Каннский кинофестиваль опубликовал правила жесткого дресс-кода: звездам запрещены откровенные, прозрачные наряды, а также длинные шлейфы.

«Из соображений приличия на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, запрещена нагота», — ответили организаторы на вопрос о дресс-коде на сайте кинофестиваля.

Гости, посещающие сеансы Большом театре Люмьер, должны быть в вечерней одежде: длинном платье, смокинге. Разрешены «маленькое черное платье», коктейльное платье, темный брючный костюм, нарядный топ с черными брюками, черный или темно-синий костюм с бабочкой или темным галстуком. Из обуви допускаются элегантные туфли и сандалии на каблуке или без, но не кроссовки.

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Запрещены объемные наряды, в особенности с большим шлейфом, которые «мешают нормальному движению гостей и затрудняют рассадку в театре». С собой нельзя взять большую сумку или рюкзак.

Команды, встречающие гостей, будут следить за правилами и не пустят на красную дорожку их нарушителей.

78-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить в городе Канны во Франции с 13 по 24 мая 2025 года. Председателем жюри станет Жюльет Бинош.