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Новосибирца вновь оправдали по громкому делу об убийстве на пляже

Источник:
Sibnet.ru
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Обвиняемый в убийстве подростка в 2018 году Иван Прудников в зале суда
Обвиняемый в убийстве подростка в 2018 году Иван Прудников
Фото: © Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Коллегия присяжных в Советском районом суде оправдала Ивана Прудникова, обвиняемого в убийстве подростка на пляже в 2018 году, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Вынесен оправдательный вердикт. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей судьей будет постановлен приговор. Подсудимый Прудников И. И. освобожден из-под стражи в зале суда», — говорится в сообщении.

Убийство 16-летнего подростка произошло в конце июня 2018 года в кемпинге парка «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска. Неизвестный нанес ему несколько колото-резаных ударов в шею.

Через три года СУ СКР по Новосибирской области заявило о раскрытии преступления. 21-летний подозреваемый был задержан в Калининград и этапирован в Новосибирск. Обвинение строилось на показаниях бывшей девушки молодого человека. По ее словам, подросток и его друг сняли на видео, как пара занималась сексом на пляже, на фоне этого возник конфликт, писала «Газета.Ru» со ссылкой на материалы дела.

Через два дня после задержания Прудников признался в преступлении. Орудие убийства не было найдено. По части 1 статьи 105 УК РФ ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Первое судебное заседание состоялось в январе 2024 года, присяжные вынесли оправдательный вердикт. Подсудимого освободили в зале суда. Приговор обжаловали прокуратура и родители подростка. Новосибирский областной суд отменил приговор и отправил дело на повторное разбирательство.

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