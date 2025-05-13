Полки беспилотных систем появятся в ВМФ России

Полки беспилотных систем, вооруженные роботизированными комплексами, будут сформированы в составе всех флотов Военно-морского флота России.

Новые полки беспилотных систем будут выполнять как разведывательные, так и ударные задачи, в том числе обеспечивать охрану российских кораблей, уничтожать вражеские дроны и морские мины, рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве.

Части будут включать в себя роботизированные комплексы, действующие в разных средах: воздушные и наземные дроны, безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, создаваемые полки, вероятно, войдут в состав формируемых войск беспилотных систем и станут основой их морской компоненты.

Эксперт отметил, что создаваемые войска БПЛА, вероятно, будут построены по принципу войск радиоэлектронной борьбы — с подразделениями во всех видах вооруженных сил.