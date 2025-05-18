Любовную химию разложили на элементы

Психологи Йоркского университета (Канада) определили основные компоненты взаимного влечения в паре, которое принято называть любовной химией.

Ученые опросили 200 мужчин и женщин в возраста от 21 года до 76 лет. Им предложили своими словами описать, что для них означает «любовная химия». Ответы проанализировали и распредели на девять основных категорий.

Самой популярной характеристикой (64%) стало позитивное взаимодействие, под которым респонденты понимали радость от общения и ощущение эмоциональной связи в паре, приводит журнал Archives of Sexual Behavior отчет ученых.

Второй составляющей стала взаимность, а третьей — комфорт (непринужденность и легкость в общении). Среди других элементов «химии» были названы психологическая совместимость, сходство мыслей и интересов. Часто люди говорили о «необъяснимой искре» — магии между влюбленными, а также о сексуальном влечении.

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Замкнули список фиксация друг на друге (желание проводить вместе как можно больше времени) и физиологические реакции рядом с партнером («бабочки в животе» и прочие телесные проявления).

Анализ показал, что любовная «химия» может сохраняться и в длительных отношениях, когда концентрация на сексуальной составляющей снижается, пропуская на первый план эмоциональную близость.