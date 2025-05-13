Адаму Кадырову вручили еще одну медаль

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден памятной медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный», сообщил глава республики в телеграм-канале.

Адаму 17 лет, он занимает должности секретаря Совбеза Чечни, начальника службы безопасности и помощника главы республики.

Кадыров также является куратором регионального управления МВД России, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, членом Арабского арбитражного суда.

У молодого человека уже не менее 16 различных наград. В марте ему преподнесли ведомственную медаль Росгвардии «За боевое отличие». В декабре 2024 года ему передали на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского, чеченского полководца времен Кавказской войны, а в августе ему присвоили орден имени Ахмата Кадырова, высшую награду Чеченской Республики.

В октябре 2023 года Адам был удостоен звания героя Чечни, после того как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Последнего в феврале 2024 года суд в Грозном приговорил к 3,5 годам колонии.