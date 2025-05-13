МИД обвинил европейских лидеров в затягивании конфликта на Украине

Франция, Великобритания и Германия не хотят остановки конфликта на Украине и продолжают курс на его затягивание, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Очевидно, что эти страны продолжают курс на затягивание конфликта. Если мы уберем словесную шелуху, в которую они обрамляют в свои политические действия, то главное, чего они добиваются, это поражение России на поле боя, международная изоляция России, экономическое удушение и смена режима», — сказал Глушко в интервью ТАСС.

Он отметил, что по всем этим четырем направлениям они потерпели фиаско. «Но, тем не менее, это нисколько пока не охлаждает их в желании добиться своего», — сказал дипломат.

По словам Грушко, заявления европейских политиков трудно комментировать из-за того, что их позиция кардинально меняется в течение короткого срока времени.

«Многие из них, практически все они, тонко ощущают ветры, дующие из Вашингтона. И вот эта евросоюзовская лодка наполняется парусами, которые дуют именно с Запада. Поэтому, что они будут говорить завтра, абсолютно неясно», — заключил Грушко.