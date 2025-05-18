Врач посоветовала 15‑минутный секс для борьбы с бессонницей

Пятнадцатиминутный секс станет прекрасным средством борьбы с бессонницей для тех, кто испытывает проблемы с засыпанием, порекомендовала сомнолог Елена Царева.

«После секса с любимыми выделяются очень важные гормоны, которые расслабляют, снимают стресс и помогают засыпанию», — заявила Царева в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что для настоящего расслабления и подготовки ко сну важно, чтобы половой акт был не слишком интенсивным — это позволит избежать учащения пульса.

Царева также посоветовала обзавестись отдельными одеялами. В постели каждому человеку необходимо оставлять минимум 70 сантиметров свободного пространства, уточнила она.

Ранее ученые рассказали о плюсах утреннего секса. Более половины мужчин признались, что секс по утрам делает их более продуктивными, женщины отмечают схожий эффект.