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Экс-глава ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом заслушал приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов (справа) по пути в зал суда
Экс-глава ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов (справа) по пути в зал суда
Фото: © Генпрокуратура РФ

Черкесский городской суд приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и получение взяток, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Во время расследования у Сафонова нашли особняк с золотым унитазом, а также десятки объектов недвижимости.

Суд установил, что Сафонов в 2012 году создал преступное сообщество и руководил им. Была разработана система получения взяток: водители грузовиков приобретали так называемые пропуска в виде табличек с определенным текстом, помещавшиеся на лобовом стекле. При виде таких табличек инспекторы ГИБДД не останавливали автомобили даже при наличии очевидных административных нарушений.

Сафонова задержали в июле 2021 года. В ходе расследования у него нашли особняк, в которым были установленные отделанные золотом унитаз и раковина, а также еще более двух десятков объектов недвижимости и шесть автомобилей.

Экс-глава ГИБДД в суде вину не признал. По данным ТАСС, он в прениях выступал более 15 часов, подробно останавливаясь на каждом эпизоде дела и обращая внимание суда на детали, которые, по мнению подсудимого, свидетельствуют о его невиновности.

Его признали виновным в создании преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ), получении взятки (часть 5 статьи 290, часть 6 статьи 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

Суд приговорил Сафонова к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Его лишили специального звания «полковник полиции» и запретили в течение 12 лет занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти и местного самоуправления. 

В доход государства обращено имущества стоимостью около 180 миллионов рублей.

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Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

userkc

поставки оружия и разведданных не прекращаются

GammiPluh

Япония до сих пор проигрыш во второй мировой войне не признала и чего кому от этого хуже/лучше/без разницы

Uynachalnica

Еще бы они пользовались, когда школьницам за залеты по 100 000 выплачивают.