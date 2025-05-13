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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган призвал Зеленского вступить в переговоры с Россией

Источник:
ТАСС
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Украина не должна упускать возможность начала мирных переговоров с Россией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре по телефону с Владимиром Зеленским.

«Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — приводит заявление Эрдогана его администрация.

Президент Турции «считает чрезвычайно важным» стремление Москвы и Киева возобновить прямые переговоры и что Анкара готова оказать поддержку на всех этапах этого процесса.

Эрдоган «будет рад» принять делегации России и Украины в Турции для проведения мирных переговоров, отметили в администрации президента Турции.

Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Kukuh88

Видел бы он как жалко его ультиматумы выглядят со стороны...

userkc

поставки оружия и разведданных не прекращаются

GammiPluh

Япония до сих пор проигрыш во второй мировой войне не признала и чего кому от этого хуже/лучше/без разницы

Uynachalnica

Еще бы они пользовались, когда школьницам за залеты по 100 000 выплачивают.