Эрдоган призвал Зеленского вступить в переговоры с Россией

Украина не должна упускать возможность начала мирных переговоров с Россией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре по телефону с Владимиром Зеленским.

«Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — приводит заявление Эрдогана его администрация.

Президент Турции «считает чрезвычайно важным» стремление Москвы и Киева возобновить прямые переговоры и что Анкара готова оказать поддержку на всех этапах этого процесса.

Эрдоган «будет рад» принять делегации России и Украины в Турции для проведения мирных переговоров, отметили в администрации президента Турции.

Ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.