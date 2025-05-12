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Аниме-фигурки призвали запретить в России

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил проверить фигурки в стиле аниме или манга на соответствие критериям порнографии.

Соответствующее обращение депутат направил главе Минпромторга Антону Алиханову. По словам Крупника, подобные фигурки часто изображают детей и подростков в «символическом» нижнем белье и непристойных позах, пишет RT со ссылкой на копию документа.

«Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — отметил депутат.

Крупник подчеркнул, что защита детства и защита половой неприкосновенности детей — важнейшая задача, стоящая перед нашим обществом и государством.

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