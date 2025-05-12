Макрон выдвинул Путину неожиданный ультиматум

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение для Москвы о 30-дневном прекращении огня действует только до вечера 12 мая.

«Буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были обозначены. Все понятно», — цитирует французского лидера издание Le Figaro.

По словам Макрона, «или Россия настроена серьезно и хочет мира, или это несерьезно и мы должны ввести больше санкций», подразумевая под этим принятие Евросоюзом нового пакета ограничительных мер в отношении Москвы.

Президент Владимир Путин во время ночного обращения 11 мая предложил Украине без предварительных условий возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. Они могут начаться 15 мая в Стамбуле.

В ответ на предложение Москвы украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. Киев настаивает на 30-дневной передышке.