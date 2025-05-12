Российские ученые напечатали полезное мясо на 3D-принтере

Российские ученые из Донского государственного технического университета разработали технологию печати полезного мяса на 3D-принтере. Статья исследователей опубликована журналом Frontiers in Bioscience.

Для создания такого мяса у животного-донора забирают часть клеток, которые затем размножаются в комфортных условиях. По окончанию процесса из материала «печатается» мясо, воспроизводящее органолептические и структурные свойства натурального.

«В перспективе наша разработка может снизить затраты на производство мяса на 20-30% за счет автоматизации и оптимизации процессов», — пояснила один из авторов технологии, специалист ДГТУ Евгения Кириченко.

Ученые подчеркнули, что искусственное мясо имеет значительный потенциал как ключевое решение для производства безопасного, устойчивого и высококачественного белка для удовлетворения растущих потребностей мирового населения.