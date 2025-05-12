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Российские ученые напечатали полезное мясо на 3D-принтере

Источник:
Frontiers in Bioscience
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Российские ученые из Донского государственного технического университета разработали технологию печати полезного мяса на 3D-принтере. Статья исследователей опубликована журналом Frontiers in Bioscience.

Для создания такого мяса у животного-донора забирают часть клеток, которые затем размножаются в комфортных условиях. По окончанию процесса из материала «печатается» мясо, воспроизводящее органолептические и структурные свойства натурального.

«В перспективе наша разработка может снизить затраты на производство мяса на 20-30% за счет автоматизации и оптимизации процессов», — пояснила один из авторов технологии, специалист ДГТУ Евгения Кириченко.

Ученые подчеркнули, что искусственное мясо имеет значительный потенциал как ключевое решение для производства безопасного, устойчивого и высококачественного белка для удовлетворения растущих потребностей мирового населения.

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Топ комментариев

lex-on

Сейчас явно на поле боя доминирует РФ. И 30 дней для 404 были бы весьма кстати для поставки вооружения...

userkc

поставки оружия и разведданных не прекращаются

pepelmetal

А, да-да, он же один единственный был, который собран из остатков западных стиралок

nicollaich

Цеивроппейцы пытались сорвать концерт хора Турецкого в Польше.Обломились.