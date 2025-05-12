НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Продажи средств контрацепции упали в России

Источник:
Sibnet.ru
264 5

Продажи средств контрацепции через аптечные сети упали в России, следует из данных аналитической компании DSM Group.

В январе — марте 2025 года через аптечные сети было реализовано 10,1 миллиона упаковок таких средств, включая пероральные контрацептивы и презервативы. Это на 12% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Продажи гормональных пероральных контрацептивов в начале текущего года составили 4,8 миллиона упаковок — это на 9% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

Презервативов в январе — марте было продано на 12% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. В начале этого года их было приобретено 4,2 миллиона штук.

За весь прошлый год в стране было суммарно реализовано свыше 39 миллионов упаковок средств контрацепции. Этот показатель оказался на 4% больше, чем в 2023 году.

Еще по теме
Можно ли вернуть подарочную карту
Россиян предупредили о проблемах с поставками Lay's
Искусственный интеллект поможет пользователям «Яндекс Маркет»
Нужно ли платить за разбитый товар в магазине
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Началось перемирие на День Победы
ВСУ попытались прорваться в Курскую область
Украинские власти начали вывозить свои семьи из Киева
Евросоюз перевел Украине доходы от замороженных российских активов
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
52
Зеленский пожелал немедленной встречи с Путиным
26
ВВС США рассказали о беспилотном истребителе YFQ‑44A
24
Украина готова к 30‑дневному перемирию с понедельника
20
Путин призвал Украину к немедленным мирным переговорам
20
Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине