Продажи средств контрацепции упали в России

Продажи средств контрацепции через аптечные сети упали в России, следует из данных аналитической компании DSM Group.

В январе — марте 2025 года через аптечные сети было реализовано 10,1 миллиона упаковок таких средств, включая пероральные контрацептивы и презервативы. Это на 12% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Продажи гормональных пероральных контрацептивов в начале текущего года составили 4,8 миллиона упаковок — это на 9% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

Презервативов в январе — марте было продано на 12% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. В начале этого года их было приобретено 4,2 миллиона штук.

За весь прошлый год в стране было суммарно реализовано свыше 39 миллионов упаковок средств контрацепции. Этот показатель оказался на 4% больше, чем в 2023 году.