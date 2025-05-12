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Раскрыты поступления от новой шкалы налогообложения

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная налоговая служба в первом квартале 2025 года внесла в госбюджет 37,8 миллиарда рублей за счет действия новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ.

Показатель вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства. Тогда службе удалось собрать 27 миллиардов рублей. При этом повышение связано не только с введением прогрессивной шкалы НДФЛ, но и с повышением зарплат.

В период с 2021 по 2024 год шкала НДФЛ имела только две ступени — 13% и 15%, с начала 2025 года она дополнилась еще тремя ступенями — 18%, 20%, 22%. Уровень налогообложения распределяется сообразно доходам.

Так, 15% подоходного налога платят те, кто зарабатывает в год от 5 миллионов до 20 миллионов рублей, 22% — от 50 миллионов рублей. Ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всему доходу физлица.

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