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Sky News сообщил о переходе Трампа на сторону Путина

Источник:
Sky News
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после ультиматума лидеров Европы встал на сторону российского лидера Владимира Путина, считает редактор отдела международных отношений телеканала Sky News Доминик Вагхорн.

«Они [европейские лидеры] думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> они требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера», — полагает Вагхорн.

Он отметил, что, если Америка больше не является надежным партнером по Украине, Европе, возможно, придется действовать в одиночку. Нельзя рассчитывать, что Трамп «будет давить» на Путина, чтобы завершить конфликт, добавил редактор.

Ранее Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Трамп призвал Киев приехать на переговоры в Турцию вне зависимости от позиции России по поводу немедленного прекращения огня.

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Политика #Мир #Военная политика
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~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

lex-on

Сейчас явно на поле боя доминирует РФ. И 30 дней для 404 были бы весьма кстати для поставки вооружения...

jeryakob

и да, будет себе это в заслугу ставить. прошла весна, настало лето - спасибо дональду за это

jeryakob

чувак скоро будет первым сообщать нам о приходе зимы , весны и лета. неважно что, главное первым