Sky News сообщил о переходе Трампа на сторону Путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после ультиматума лидеров Европы встал на сторону российского лидера Владимира Путина, считает редактор отдела международных отношений телеканала Sky News Доминик Вагхорн.

«Они [европейские лидеры] думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> они требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера», — полагает Вагхорн.

Он отметил, что, если Америка больше не является надежным партнером по Украине, Европе, возможно, придется действовать в одиночку. Нельзя рассчитывать, что Трамп «будет давить» на Путина, чтобы завершить конфликт, добавил редактор.

Ранее Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Трамп призвал Киев приехать на переговоры в Турцию вне зависимости от позиции России по поводу немедленного прекращения огня.