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Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава Центробанка Виктор Геращенко
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Бывший глава Центробанка Виктор Геращенко, четыре раза возглавлявший главный банк страны, умер в возрасте 87 лет.

О смерти Геращенко 11 мая сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в семье экономиста. Информацию подтвердили депутат Госдумы Оксана Дмитриевых и бывший министр экономики Андрей Нечаев.

«Уходят Титаны! Вечная им память!» — написала Дмитриева в телеграм-канале. Она отметила, что Геращенко был «великим финансистом», он обладал «талантом, интуицией и опытом, которые позволяли ему принимать самостоятельные и правильные решения».

Нечаев напомнил, что Геращенко был «легендой банковского сектора» страны: «Великий Геракл, как его звали банкиры. Дважды председатель Центробанка России, а ранее председатель Госбанка СССР».

Геращенко — советский и российский экономист, банкир, финансист. Родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде. Окончил кредитный факультет Московского финансового института (Финансовый университет при правительстве России) в 1960 году.

Он два раза возглавлял Госбанк СССР (был снят на три дня после 21 августа 1991 года) и дважды – Банк России (был отправлен в отставку после «черного вторника» 11 октября 1994 года и снова призван на пост главы ЦБ после дефолта 1998 года). Под руководством Геращенко прошли, в частности, денежная реформа 1991 года («павловская») и обмен денежных знаков в 1993 году (не более 35 тысяч рублей на руки).

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Жизнь #Общество #О людях
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