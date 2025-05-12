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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский пожелал немедленной встречи с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции с российским лидером Владимиром Путиным, заявил украинский президент.

«Мы ждем завтра прекращения огня — полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.

Позднее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Путиным переговоры.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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