Зеленский пожелал немедленной встречи с Путиным

Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции с российским лидером Владимиром Путиным, заявил украинский президент.

«Мы ждем завтра прекращения огня — полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.

Позднее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные Путиным переговоры.