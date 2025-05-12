Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова предостерегла от ведения шуточных разговоров с мошенниками — это опасно.

«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор», — приводит ТАСС слова Храпуновой.

По ее словам, аферисты могут записать голос и интонацию и использовать это в своих схемах обмана. В частности, живые источники данных используются для генерации дипфейков.

До этого в Госдуме посоветовали россиянам придумать кодовое слово, которое будет использоваться внутри семьи для распознавания мошеннических схем с использованием технологий дипфейка.