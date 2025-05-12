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Россиян предостерегли от шуток с мошенниками

Источник:
ТАСС
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Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова предостерегла от ведения шуточных разговоров с мошенниками — это опасно.

«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор», — приводит ТАСС слова Храпуновой.

По ее словам, аферисты могут записать голос и интонацию и использовать это в своих схемах обмана. В частности, живые источники данных используются для генерации дипфейков.

До этого в Госдуме посоветовали россиянам придумать кодовое слово, которое будет использоваться внутри семьи для распознавания мошеннических схем с использованием технологий дипфейка.


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~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

lex-on

Сейчас явно на поле боя доминирует РФ. И 30 дней для 404 были бы весьма кстати для поставки вооружения...

jeryakob

и да, будет себе это в заслугу ставить. прошла весна, настало лето - спасибо дональду за это

jeryakob

чувак скоро будет первым сообщать нам о приходе зимы , весны и лета. неважно что, главное первым