Трамп потребовал от Зеленского принять предложение Путина

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры.

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой бойни. Украина должна согласиться на это немедленно», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что по итогам переговоров можно определить, возможно ли заключение соглашения. При этом, по словам политика, Европа и США смогут узнать, как обстоят дела, после чего примут соответствующие меры.

Трамп отметил, что начинает сомневаться в возможности заключения странами соглашения об урегулировании конфликта.

Путин ранее предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.