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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп потребовал от Зеленского принять предложение Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры.

«Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой бойни. Украина должна согласиться на это немедленно», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что по итогам переговоров можно определить, возможно ли заключение соглашения. При этом, по словам политика, Европа и США смогут узнать, как обстоят дела, после чего примут соответствующие меры.

Трамп отметил, что начинает сомневаться в возможности заключения странами соглашения об урегулировании конфликта.

Путин ранее предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

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Политика #Мир #Военная политика
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~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

Dmitriy1983

Ну ты если хочешь на матах жить, рисуй их дома на стенах для себя. А нормальным людям это читать не надо.

jeryakob

чувак скоро будет первым сообщать нам о приходе зимы , весны и лета. неважно что, главное первым