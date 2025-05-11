Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине

Турция готова принять прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению», — сообщила администрация турецкого лидера.

Пресс-служба Кремля сообщила, что «в ходе разговора была подробно обсуждена инициатива президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле начиная с 15 мая»

«Эрдоган полностью поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом и обещал предоставить площадку в Стамбуле и оказать все возможное содействие», — заявила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин предложилУкраине начать 15 мая в Стамбуле прямые мирные переговоры без предварительных условий.