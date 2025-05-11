Украина пыталась сорвать празднование 9 Мая в Москве, но ПВО в эти дни работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, скорее, была попытка срыва», — сказал представитель Кремля. журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Он напомнил, что Владимир Зеленский накануне празднования Дня Победы говорил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве. Эти высказывания были на грани безумия, отметил Песков.

«Подкрепили эту грань безумия роем беспилотников. Слава Богу, наши пвошники наладили работу и работают очень эффективно», — сказал пресс-секретарь президента.

По случаю празднования в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.