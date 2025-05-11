Сенатор предложил Украине два пути после заявления Путина

Украина имеет два пути после того, как президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле, считает сенатор Константин Косачев.

«Первая идея — от кураторов Киева. Смысл — 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, для продолжения войны. Вторая — "дайте миру шанс". Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией», — написал Косачев в своем телеграм-канале.

По его мнению, вчерашние заявления представителей ЕС и президента Украины Владимира Зеленского — это «бессмысленный исход политики европейского русофобства». В то же время инициатива принадлежит Москве, которая является центром мировой политики, заключил Косачев.

Ранее Путин предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.