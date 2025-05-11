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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сенатор предложил Украине два пути после заявления Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Украина имеет два пути после того, как президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле, считает сенатор Константин Косачев.

«Первая идея — от кураторов Киева. Смысл — 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, для продолжения войны. Вторая — "дайте миру шанс". Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией», — написал Косачев в своем телеграм-канале.

По его мнению, вчерашние заявления представителей ЕС и президента Украины Владимира Зеленского — это «бессмысленный исход политики европейского русофобства». В то же время инициатива принадлежит Москве, которая является центром мировой политики, заключил Косачев.

Ранее Путин предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

mosquito__2010

статус украины как ресурсной колонии равно как и статус украинца как раба ратифицировали теперь можно...

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

pepelmetal

Опять в пятёрочку захотели, оголодали что-ли ?