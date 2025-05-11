Президент США Дональд Трамп приветствовал предложение российского лидера Владимира Путина о немедленном начале прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.

«Возможно, это великий день для России и Украины. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "бойня" закончится», — приводит ТАСС заявление Трампа

По его словам, он продолжит работать с обеими сторонами конфликта, чтобы убедиться, что переговорный процесс стартовал.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине начать 15 мая в Стамбуле прямые мирные переговоры без предварительных условий.