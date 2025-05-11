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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп анонсировал «великий день» после призыва Путина к переговорам

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп приветствовал предложение российского лидера Владимира Путина о немедленном начале прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.

«Возможно, это великий день для России и Украины. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "бойня" закончится», — приводит ТАСС заявление Трампа

По его словам, он продолжит работать с обеими сторонами конфликта, чтобы убедиться, что переговорный процесс стартовал.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине начать 15 мая в Стамбуле прямые мирные переговоры без предварительных условий.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

mosquito__2010

статус украины как ресурсной колонии равно как и статус украинца как раба ратифицировали теперь можно...

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

pepelmetal

Опять в пятёрочку захотели, оголодали что-ли ?