Путин призвал Украину к немедленным мирным переговорам

Президент России Владимир Путин предложил Украине начать 15 мая в Стамбуле прямые мирные переговоры без предварительных условий.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг 15 мая в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — заявил Путин.

По его словам, турецкие власти неоднократно предлагали провести подобные переговоры на своей территории.

«Наши предложения, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. «Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Чего здесь плохого? Те, кто действительно хотят мира, не могут это не поддержать», — добавил Путин.

Президент США Дональд Трамп приветствовал предложение Путина о немедленном начале прямых переговоров с Украиной.