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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Девушка погибла на нелегальных гонках в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль влетел в зрителей на нелегальных уличных гонках в Ангарске, погибла 17-летняя девушка, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 11 мая, на девятом километре автодороги «Ангарск — Тальяны». По данным полиции региона, 31-летний участник гонок на Toyota Chaser не справился с управлением и наехал на зрителей, которые находились около проезжей части.

В результате 17-летняя девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Также получили травмы еще два пешехода.

Водитель был трезв. Возбуждено дело о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг (статьи 264 и 238 УК РФ, максимальное наказание по первой — пять лет лишения свободы, по второй — шесть лет лишения свободы).

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ЧП #ДТП #Иркутск
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~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

mosquito__2010

статус украины как ресурсной колонии равно как и статус украинца как раба ратифицировали теперь можно...

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

pepelmetal

Опять в пятёрочку захотели, оголодали что-ли ?