Фотограф показал охоту горбатых китов с дрона. ВИДЕО

Известный новосибирский фотограф и видеограф Вадим Махоров запечатлел с высоты, как охотятся горбатые киты — видео он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Удивительно выглядят пузырьковые сети, которые создают горбатые киты во время кормления — это пример одних из самых сложных совместных действий среди морских млекопитающих», — отметил Махоров в описании видео.

Кормление при помощи ловушек из пузырей воздуха – сложная стадная техника, используемая горбатыми китами. Животные окружают свою добычу: лосося, сельдь или криль — и начинают пускать пузыри воздуха, которые загоняют рыбу в плотный круг.

Изначально выдыхает под водой один из китов, затем к нему присоединяются остальные киты. Животные окружают рыбу своеобразной спиралью из пузырьков, из которой она уже не в состоянии выбраться. Эти «сети», долгое время вызывавшие споры среди ученых, теперь официально признаны инструментами для охоты.

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