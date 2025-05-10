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Фотограф показал охоту горбатых китов с дрона. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Известный новосибирский фотограф и видеограф Вадим Махоров запечатлел с высоты, как охотятся горбатые киты — видео он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Удивительно выглядят пузырьковые сети, которые создают горбатые киты во время кормления — это пример одних из самых сложных совместных действий среди морских млекопитающих», — отметил Махоров в описании видео.

Кормление при помощи ловушек из пузырей воздуха – сложная стадная техника, используемая горбатыми китами. Животные окружают свою добычу: лосося, сельдь или криль — и начинают пускать пузыри воздуха, которые загоняют рыбу в плотный круг.

Изначально выдыхает под водой один из китов, затем к нему присоединяются остальные киты. Животные окружают рыбу своеобразной спиралью из пузырьков, из которой она уже не в состоянии выбраться. Эти «сети», долгое время вызывавшие споры среди ученых, теперь официально признаны инструментами для охоты.

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Жизнь #Звери #Природа #Новосибирск
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mosquito__2010

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pepelmetal

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