Мизулина раскритиковала танец на пилонах под «Катюшу»

Видео с танцем на пилонах под песню «Катюша» в Курске вызвало скандал в Сети. Правоохранительные органы обязаны дать оценку «подобному контенту», заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Телеграм-канал «Актуальный Курск» 9 мая опубликовал видео, где девушки исполняют на пилонах номер под песню «Катюша» и объявил, что так «курянки поздравили россиян с Днем Победы». Ролик разошелся по Сети, некоторые комментаторы стали оскорблять танцовщиц.

Мизулина в своем телеграм-канале выложила под спойлером часть танца и написала, что согласна с мнением жителей, которые считают видео «кощунством, осквернением памяти наших героев».

«Когда мозгов нет, так и выходит. Как можно было додуматься до такого, когда регион пережил сложнейший период в своей истории в годы Великой Отечественной Войны? Когда и сейчас ситуация в Курской области непростая — ведь многие люди остались без домов из-за вторжения ВСУ?» — отметила Мизулина, добавив, что правоохранители «просто обязаны дать правовую оценку подобному контенту».

Этот танец ученицы студии Luxury Pole Dance Studio представили в марте, тогда же он был показан в соцсети. В подписи говорилось, что так девушки «выразили свою гражданскую позицию».

Представитель студии пояснила «Газете.Ru», что девочки, у которых мужья на СВО, решили снять для них танец, они были в шортах. «Если бы гимнастки под эту песню выступили, такой бы не было реакции. Очень грустно, что видео для мужей-бойцов стало объектом хейта», — прокомментировала она.

По словам девушки, видео незаконно взяли с личной страницы ученицы, и теперь в студии готовят жалобу в прокуратуру на администраторов всех пабликов, незаконно разместивших ролик.