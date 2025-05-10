Трамп объявил о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан при посредничестве США договорились о прекращении огня, объявил американский президент Дональд Трамп.

«После долгих ночных переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что они проявили здравый смысл и высокий уровень интеллекта», — написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Информацию о прекращении огня подтвердил вице-премьер Пакистана Исхак Дар. «Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не ставя под угрозу свой суверенитет и территориальную целостность», — приводит его слова BBC News.

Индия также подтвердила прекращение огня, заявил представитель Министерства иностранных дел страны Рандхир Джайсвал в ходе брифинга. Но любая террористическая атака боевиков с территории Пакистана станет поводом к войне.

Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами 7 мая. 10 мая Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции «Баньян-уль-Марсус» — «Прочная стена».