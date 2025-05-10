Концерт Metallica вызвал землетрясение в США

Концерт рок-группы Metallica в Блэксберге (штат Вирджиния, США) вызвал землетрясение из-за прыжков зрителей, следует из данных сейсмологической обсерватории штата (VTSO).

Metallica выступила на «Лейн» в Технологическом университете Вирджинии. Сейсмограф VTSO четко зафиксировал движение грунта, рассказал директор обсерватории Мартин Чепмен телеканалу Fox Weather.

Землетрясение спровоцировало, что 60 тысяч зрителей начали активно прыгать во время исполнения интро к песне «Enter Sandman».

По словам, Чепмена, сила колебаний была менее 1,0 балла по шкале Рихтера и не ощущалась за пределами района.

В 2023 году на двух концертах американской певицы Тейлор Свифт в Сиэтле фанаты вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3.