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Концерт Metallica вызвал землетрясение в США

Источник:
Sibnet.ru
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Концерт группы Metallica на стадионе «Лэйн» Виргинского политехнического университета
Концерт группы Metallica на стадионе «Лэйн» Виргинского политехнического университета
Фото: © @HenricoWXGeek

Концерт рок-группы Metallica в Блэксберге (штат Вирджиния, США) вызвал землетрясение из-за прыжков зрителей, следует из данных сейсмологической обсерватории штата (VTSO).

Metallica выступила на «Лейн» в Технологическом университете Вирджинии. Сейсмограф VTSO четко зафиксировал движение грунта, рассказал директор обсерватории Мартин Чепмен телеканалу Fox Weather.

Землетрясение спровоцировало, что 60 тысяч зрителей начали активно прыгать во время исполнения интро к песне «Enter Sandman».

По словам, Чепмена, сила колебаний была менее 1,0 балла по шкале Рихтера и не ощущалась за пределами района.

В 2023 году на двух концертах американской певицы Тейлор Свифт в Сиэтле фанаты вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

mosquito__2010

статус украины как ресурсной колонии равно как и статус украинца как раба ратифицировали теперь можно...

pepelmetal

Опять в пятёрочку захотели, оголодали что-ли ?

volodey19760802

Ну тогда в скором времени ждите в гости... Россия всегда приходит за своим...

DRAGONWAY

Пойдет если не собирается воевать дальше, поставки вооружения лишь означает, что они не готовы к переговорам