Украина готова к 30-дневному перемирию с понедельника

Украина готова с понедельника, 12 мая, ввести 30-дневное прекращение огня, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в субботу.

«Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника», — написал глава МИД в соцсети X.

Заявление сделано после встречи президента Украины Владимира Зеленского с прибывшими 10 мая в Киев президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском.

По словам Сибиги, по итогам встречи Зеленский, Макрон, Мерц, Туск и Стармер созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД Украины назвал этот разговор конструктивным.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие с 8 по 10 мая. Зеленский его отверг и предложил перемирие на 30 дней. К «30-дневному безоговорочному прекращению огня» призвал Россию и Украину Трамп.