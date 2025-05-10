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Советский «Космос-482» завершил существование в Индийском океане

Источник:
Sibnet.ru
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Спускаемый аппарат станции «Венера-8»
Фото: © НПО Лавочкина

Советская станция «Космос-482» прекратила существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане в субботу, 10 мая, сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.

«Ааппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9.24 мск в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты», — говорится в сообщении госкорпорации.

Схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

«Космос-482» — дублер станции «Венера-8» по конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуре. Был запущен весной 1972 года для исследования Венеры, однако из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно приближаясь к планете. Масса аппарата — 495 килограммов, что делало его потенциально опасным объектом.

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mosquito__2010

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pepelmetal

Опять в пятёрочку захотели, оголодали что-ли ?

volodey19760802

Ну тогда в скором времени ждите в гости... Россия всегда приходит за своим...

DRAGONWAY

Пойдет если не собирается воевать дальше, поставки вооружения лишь означает, что они не готовы к переговорам