Советский «Космос-482» завершил существование в Индийском океане

Советская станция «Космос-482» прекратила существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане в субботу, 10 мая, сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.

«Ааппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9.24 мск в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты», — говорится в сообщении госкорпорации.

Схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

«Космос-482» — дублер станции «Венера-8» по конструкции, составу бортовых систем и научной аппаратуре. Был запущен весной 1972 года для исследования Венеры, однако из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно приближаясь к планете. Масса аппарата — 495 килограммов, что делало его потенциально опасным объектом.