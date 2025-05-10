Ночной клуб «Бункер», работающий в Академгородке более 20 лет, объявил о закрытии.

«Друзья, вынуждены сообщить вам печальную новость. "Бункер" заканчивает свою работу. По причинам, не зависящим от нас. Работаем до 1 июня включительно», — сказано в заявлении клуба в соцсетях.

Заведение открылось в 2002 году в здании на Мусы Джалиля, 11. В «Бункере», помимо других мероприятий, часто проходили студенческие вечеринки Новосибирского государственного университета.

По данным NGS.RU, на этом месте планируют построить элитную многоэтажку.