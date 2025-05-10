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Легендарный клуб «Бункер» в Академгородке закроется

Источник:
Sibnet.ru
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Ночной клуб «Бункер»
Фото: © vk.com/clubbunker

Ночной клуб «Бункер», работающий в Академгородке более 20 лет, объявил о закрытии.

«Друзья, вынуждены сообщить вам печальную новость. "Бункер" заканчивает свою работу. По причинам, не зависящим от нас. Работаем до 1 июня включительно», — сказано в заявлении клуба в соцсетях.

Заведение открылось в 2002 году в здании на Мусы Джалиля, 11. В «Бункере», помимо других мероприятий, часто проходили студенческие вечеринки Новосибирского государственного университета.

По данным NGS.RU, на этом месте планируют построить элитную многоэтажку.

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Топ комментариев

mosquito__2010

статус украины как ресурсной колонии равно как и статус украинца как раба ратифицировали теперь можно...

pepelmetal

Опять в пятёрочку захотели, оголодали что-ли ?

volodey19760802

Ну тогда в скором времени ждите в гости... Россия всегда приходит за своим...

userkc

другими словами Трамп стал новым папой )