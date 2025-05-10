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Трамп потерял сон из-за попыток достичь мира на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп потерял сон в связи с усилиями по завершению российско-украинского конфликта, об этом он рассказал на встрече с ведущими спонсорами в штате Флорида.

Трамп признался, что растущее разочарование в связи с попытками достичь мира на Украине не дает ему спать по ночам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на присутствовавших в зале людей.

Отвечая на вопрос одного из спонсоров о самых серьезных внешнеполитических проблемах, Трамп сказал, что с российским президентом Владимиром Путиным ему было особенно сложно, поскольку тот хотел «всего целиком».

Трамп 8 мая публично призвал Россию и Украину к «30-дневному безоговорочному прекращению огня». «Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Политика #Мир
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