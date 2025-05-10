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Курсант сделал предложение девушке на параде Победы в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Курсант роты почетного караула Новосибирского высшего военного училища (НВВКУ) сделал предложение руки и сердца своей девушке во время парада к 80-летию Победы в Новосибирске — этот момент сняла на видео корреспондент госагентства ТАСС.

После торжественного прохода взвод почетного караула подошел к ограждению на площади Ленина, где проходил парад, и выстроился. Курсанту удалось договориться, чтобы его пропустили через оцепление.

Его сослуживцы пригласили девушку, молодой человек встал на одно колено и сделал предложение. Девушка ответила согласием, и молодые люди обнялись.

Парад к 80-летию Победы состоялся в Новосибирске утром в пятницу. Участие приняли более 2,5 тысячи военнослужащих и 30 единиц военной техники в том числе стратегические ракетные комплексы «Ярс».

Парад к 80-летию Победы в Новосибирске. ФОТО
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Жизнь #Общество #Новосибирск
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