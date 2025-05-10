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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль обозначил условие заключения 30‑дневнего перемирия с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Поставки вооружения Киеву со стороны Запада должны прекратиться в случае заключения перемирия между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украина будет использовать этот период, чтобы подготовить новых военнослужащих и дать возможность отдохнуть действующим сейчас», — сказал Песков в интервью ABC News.

Он добавил, что во время прекращения огня Украина может провести полномасштабную мобилизацию, чтобы перебросить новые войска на линию фронта.

Представитель Кремля подчеркнул, что США и европейские страны поставляют новые партии оружия на Украину каждый день. По мнению Пескова, украинские власти не готовы к немедленному началу переговоров, в то время как президент России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин с 00.00 8 мая до 00.00 11 мая в честь празднования 80-летия Победы. По данным Bloomberg и Reuters, США и Европа хотят предложить Москве на месяц продлить прекращение огня, а если та откажется — ввести санкции.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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