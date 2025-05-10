Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции «Баньян-уль-Марсус» — «Прочная стена».

Широкомасштабная военная операция нужна была ради защиты суверенитета страны и ее «угнетенных граждан», заявила пресс-служба правительства Пакистана в соцсети X.

Власти страны назвали происходящее эффективным ответом на индийскую агрессию. По их словам, армия Пакистана уничтожила один из командных центров индийского воинского формирования.

«Также был успешно поражен и стерт с лица земли склад снабжения в Ури», — отмечается в сообщении.

Министр иностранных дел страны Мухаммад Исхак Дар в интервью Geo TV заявил, что Пакистан «последовательно избегал эскалации», несмотря на агрессию Индии. Он заявил, что объявленная военная операция — это якобы первый удар Пакистана по Индии за все дни вооруженного конфликта между странами.

Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами 7 мая. Индия объявила об операции «Синдур» в ответ на теракт, произошедший 22 апреля в индийском городе Пахалгам. В результате нападения боевиков там погибли 26 человек. Пакистан ударил по приграничным территориям в Кашмире.