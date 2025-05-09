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Москва оценила инициативу Евросоюза создать антироссийский трибунал

Источник:
Sibnet.ru
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Москва не будет реагировать на планы некоторых стран Евросоюза учредить трибунал против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не реагируем на это», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста, передает ТАСС.

Встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой обсуждалось создание трибунала, который будет судить руководство России, состоялась в украинском Львове. Предложение поддержали 20 из 27 стран ЕС.

Ожидается, что специальный трибунал может начать работу в 2026 году под эгидой Совета Европы, при этом обвинения планируется выдвинуть 20-30 российским чиновникам высшего ранга.

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