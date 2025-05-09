Медведев назвал врагов России потомками фашистов

Нынешние враги России являются потомками фашистов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем поздравлении по случаю 80-летия Победы. Видео опубликовано на сайте политика.

«Наши нынешние враги — потомки фашистов, а также их пособников. Пусть они внимательно посмотрят на стены Рейхстага и автографы победы», — отметил Медведев, подчеркнув при этом, что нацизм вновь «посмел поднять голову в Европе».

Зампред Совбеза указал, что по этой причине современникам особенно важно обращаться к подвигу героев Великой Отечественной войны как к «нравственному ориентиру и источнику внутренней силы».

«Победа 1945 года не только военный триумф. Миллионы людей разных национальностей, вероисповеданий, взглядов и судеб объединились ради спасения Родины, ради общего будущего. Это был великий нравственный выбор, сделанный всей страной», — подчеркнул он.