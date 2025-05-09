Убитый человек благодаря нейросети впервые выступил в суде. ВИДЕО

Впервые в истории погибший человек благодаря искусственному интеллекту «выступил» в суде о время вынесения приговора убийце. Необычный процесс состоялся в Аризоне.

Убитый четыре года назад во время дорожного конфликта 37-летний Кристофер Пелки «обратился» к своему убийце в зале суда, при этом его голос и лицо, были воссозданы при помощи нейросети, пишет Digital Trends.

Инициатором такого выступления стала сестра убитого Стейси Уэйлс. За основу цифровой личности жертвы были взяты его посты в соцсетях и прижизненные фотографии. Голос был синтезирован по записям из мессенджеров.

«Человеку, который стрелял в меня, — жаль, что мы столкнулись в тот день при таких обстоятельствах. В другой жизни мы, вероятно, могли бы быть друзьями. Я верю в прощение и в Бога, который прощает. Я всегда верил и верю до сих пор», — сказал цифровой аватар убитого.

Несмотря на выступление, судья в итоге приговорил стрелявшего мужчину к 10,5 годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Он также отметил, что ему понравился эксперимент с выступлением от лица жертвы.